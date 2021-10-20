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Gündem Bunlar nasıl lahana! Tam 40 kilo
Gündem

Bunlar nasıl lahana! Tam 40 kilo

Kahramanmaraş'ta görenleri şaşırtan 40 kilogramlık lahanalar üreticisini sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:19:00 -
Bunlar nasıl lahana! Tam 40 kilo

Göksun ilçesi Hacımirza Mahallesinde yetiştirilen ve satışa sunulan 40 kilogramlık lahanalar yoğun ilgi görüyor.

Lezzeti ve iriliğiyle ilgi çeken lahananın üreticisi ve Hacımirza Mahallesi Muhtarı Hayati Elbistan, “Lahanaları Mayıs ayında ekip Ekim ayında satışa sunarız. Herhangi bir ilaç ya da katkı maddesi yoktur. Doğal olarak yetiştiririz. Sadece hayvan gübresi kullanırız. Tüketici bunu bildiği için bizim lahanaları tercih ediyor. Lahanalar yaklaşık 25 kilodan 40 kiloyu buluyor. Bu yüzden lahanalar büyük ilgi görüyor. Kahramanmaraş, Gaziantep illeri başta olmak üzere yakın çevre ilçelerde satışlarını yapmaktayız” dedi.

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