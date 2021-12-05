Bunlar nasıl doktor? Kan donduran diyalog! Entübe olan vatandaşların sağlığıyla 'zevkle' oynadıklarını itiraf ettiler

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Sosyal medyada doktor olduğunu ifade eden iki şahıs, eline düşen hasta vatandaşların sağlığıyla oynadklarını itiraf eden tweetler attı. Sosyal medyada skandal ifadelere büyük tepki geldi.

Vatandaşların sağlığıyla oynadıklarını hiç çekinmeden itiraf ettiler: Zevkle entübe ediyorum

Kendisine gelen hasta vatandaşlara akıldışı tedaviler uyguladığını itiraf eden Deliren Narkoz (@o_bir_deli) kullanıcı adını kullanan doktor, vatandaşların ses tellerine (cord vokaller) zarar veren uygulamalarda bulunduğunu söyledi.

Hasta vatandaşlara yanlış tedavi uyguladığını söyleyen sözde doktor, "9 numaralı tüple, zevkle entübe ettiğini" söyledi.

Kan dondura diyalog! "Kord Vokallerini kazımışsın"

Vatandaşların ses tellerine kasten zarar verdiği itiraf eden sözde doktora, Alone (I'm back) (@Cpr_acldr) kullanıcı adıyla başka bir doktor ise "Oha cord vokalleri kazımışsın" ifadesiyle cevap verdi.

Buna karşılık Deliren Narkoz kullanıcı adlı doktor ise, vicdansızlığını dile getirerek "Maske, kural ve karantinadan kaçan çok kıymetli vakalarımız için özel seçimdir" diye yazdı.

"Sesleri çıkmaz artıkın"

Alone kullanıcı adlı doktor ise "Sesleri çıkmaz artıkın" ifadesiyle skandalı onayladı.

Deliren Narkoz kullanıcı adlı doktor ise "Kireci direk engeli ile sıyırırlarsa bi daha covid yok demek için bir cord vokale sahip olamayacaklar" cevabıyla kan dondurdu.

Büyük tepki yağdı! Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yok

Vatandaşlar, sözde doktorların bu diyaloğunun ekran görüntüsü alarak tepki gösterdi. Tepkiler çığ gibi yükselirken Sağlık Bakanlığı'ndan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada tepki yağdı! "Soruşturma başlatın" çağrısı

Sosyal medyada kan donduran diyaloğu gören vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Canlarını emanet ettikleri doktorların nasıl böyle vicdansız olabileceğini soran vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına çağrıda bulunarak söz konusu doktorlar hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Öte yandan sözde doktorların tepkilerin ardından hesaplarını kapattıkları öğrenildi.

İşte vatandaşlardan gelen o tepkiler: