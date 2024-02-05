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Yerel Bunlar nasıl çocuk! Biri 14, diğeri 17 yaşında çocuklar bir birini bıçakladı!
Yerel

Bunlar nasıl çocuk! Biri 14, diğeri 17 yaşında çocuklar bir birini bıçakladı!

Yeniakit Publisher
2024-02-05 12:55:00 -
Bunlar nasıl çocuk! Biri 14, diğeri 17 yaşında çocuklar bir birini bıçakladı!

B.V. ve M.E.G. adlı iki çocuk çıkan kavgada birbirini bıçakladı. Tedavi altına alınan çocuklardan M.E.G.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

B.V. ve M.E.G. adlı iki çocuk çıkan kavgada birbirini bıçakladı. Tedavi altına alınan çocuklardan M.E.G.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Zonguldak Ereğli’de önceki gece karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada iki çocuk birbirini yaraladı. İki çocuk kanlar içinde yerde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.V. (14) ve M.E.G. (17) ise hastaneye kaldırıldı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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