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Gündem Bunlar mı topluma örnek olacak? 82’lik laikçi zampara Metin’in bir kızı daha çıktı
Gündem

Bunlar mı topluma örnek olacak? 82’lik laikçi zampara Metin’in bir kızı daha çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 12:21:00 -
Bunlar mı topluma örnek olacak? 82’lik laikçi zampara Metin’in bir kızı daha çıktı

Yıllardır laikçilerin sanatçı diye pohpohladığı Metin Akpınar’ın ahlaksızlıkları bir bir açığa çıkmaya devam ediyor. Akpınar hakkındaki bir dava daha sonuçlandı ve Sevgi Katkıcı’nın da “Zampara Metin’in” kızı olduğu ortaya çıktı.

Sosyalist Atatürkçü’yüm” sözüyle hafızalarda yer edinen laikçi Metin Akpınar’a karşı açılan babalık davaları gündemden düşmüyor.

Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun mücadelesi kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Nebioğlu'nun ardından kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesine girişti.

Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı. Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi.

Babası Metin Akpınar

Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'dan sonra ikizi Sevgi Katkıcı'nın da babası olduğu kesinleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sevgi Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı.

Katkıcı, “Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim. Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim” demişti.

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Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!

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Yorumlar

Toshiba

Adam gerçek bir laik, Atatürk’çü çıktı.

Çevre dostu

Bunlar çevre dostu. Fazla sağa sola zararı olmasın diye herşeyi ortak kullanmışlar. O zaman düğün masraflarına gerek yok.
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