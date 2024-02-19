Bunlar kimin okulu? MEB, özel okullarda 'Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya kutlamayı' yasakladı

MEB, özel okullarda "milli ve kültürel değerlere aykırı" ve psikososyal gelişmeye katkı sağlamayacak etkinlikleri (Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya kutlamalarını) yasakladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda "milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı" yönetmelikte yer aldı.

"PAGAN KÜLTÜRÜNE YER VERİLMEYECEK"

Daha önce bakanlık il milli eğitim müdürlüklerini özel okullarda düzenlenecek sosyal etkinlikler konusunda uyarmıştı. İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda; etkinliklerle ilgili “Ülkemizin örf, adet ve geleneklerine uygun olarak düzenlenmesi, faaliyet ve konuşmaların öğrencilere milli kültürü tanıtması; millî kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi” talimatı verilmişti.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner de Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı etkinliklerini kastederek “pagan kültürü ile ilgili etkinliklere yer verilmemesi” uyarısında bulunmuştu.

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