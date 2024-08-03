Bunlar kimin milliyetçisi?

Henişye’nin şehadeti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan yas kararının ardından ırkçı Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi, “AKP tarafından Hamas liderinin bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine milli yas ilan edilmesini parti olarak kabul etmiyoruz. Bu yas Türk Milleti’nin yası değil, bir grup fanatik İhvancı AKP’li üst düzey yöneticinin yasıdır” açıklamasını yaptı. İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, şunları kaydetti: “Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre milli yas ilan edilemez. Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle reddediyorum.”

Önce insan olmak lazım

Siyonist ağzıyla yapılan açıklamalara tepki gösteren Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran, şunları söyledi: “Türk milliyetçiliği, Türk-İslam coğrafyasını içerisine alan herkesi kucaklayan bir anlayıştır. Terörist İsrail tarafından katledilen İsmail Heniyye, tüm Müslümanların şehididir. Milliyetçilik kisvesine sığınarak zalimlere bir şekilde arka çıkan Ümit Özdağ gibi provokatörler, Musavat Dervişoğlu gibi fikir özürlüler, geldikleri ülkücü camianın fikri derinliğini algılayamamışlardır. İsrail’in zulmüne karşı çıkmak için Türk olmak, Arap, Acem olmak gerekmez. Zulme karşı olmak için biraz insan olmak yeter.”

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de, “Bunların şu tavırları Türk milliyetçiliğine yakışır mı? Türk milliyetçiliği; İslam ahlakı ve ümmet kardeşliği bilincine sahip çıkmaktır. Nerede bir İslam savaşçısı varsa karşı duruyor, nerede bir ümmet kavramı varsa hemen saldırıya geçiyorlar” dedi.

Bunları ancak siyonist söyler

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat ise, “Türk milliyetçiliği diye yola çıkmış lakin mukaddesatından kopunca sefillerin en sefili bir ucubeye dönmüş bu garabetler, ancak siyonistlerin alacakları tavrı almışlardır. Müslümanca bir tavır koymanızı da beklemiyoruz; sadece insan olun” ifadelerini kullandı.

Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu da, “Ülkücü, müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorlu, Allah yolunda savaşanları kınayanların kınamasına aldırmayan yiğitlerdir. Ümit Özdağ ve Müsavat Dervişoğlu yaptıkları bu hareketten sonra kendilerini ülkücü olarak görebiliyorlar mı?’ diye sordu.

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