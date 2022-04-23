Bunlar iyice tozuttu! ÖSYM, İŞKUR, SGK kayıtları değiştiriliyormuş
Halk TV canlı yayınında konuşan Hakan Çelenk, ÖSYM, İŞKUR ve SGK içinde bir ekibin kayıtları değiştirdiğini iddia etti. Eski AK Partililerin o anları sessizce seyretmesi "yazılklar olsun" dedirtti.
Yeniakit.com.tr
Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, belli bir ekibin ÖSYM, İŞKUR ve SGK'ya sızdığını iddia etti.
İddiasını bir adım öteye taşıyan Çelenk, ilgili kurumlarda verilerin değiştirildiği hezeyanını öne sürdü.
Eski AK Partililerden rezil iddiaya destek!
AK Parti'den ayrılıp DEVA Partisi'nin kuruluşunda yer alan Hasan Karal, bu rezil iddiaları sessizce seyretti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili yaptığı, rüyasında bile göremeyeceği o koltuğa Erdoğan sayesinde oturan Mehmet Ocaktan ise utanmayıp iddiaları destekledi.