  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bunlar iyice tozuttu! ÖSYM, İŞKUR, SGK kayıtları değiştiriliyormuş
Medya

Bunlar iyice tozuttu! ÖSYM, İŞKUR, SGK kayıtları değiştiriliyormuş

Halk TV canlı yayınında konuşan Hakan Çelenk, ÖSYM, İŞKUR ve SGK içinde bir ekibin kayıtları değiştirdiğini iddia etti. Eski AK Partililerin o anları sessizce seyretmesi "yazılklar olsun" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 01:02:00 - 2022-04-23 01:15:47

 Yeniakit.com.tr 

Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, belli bir ekibin ÖSYM, İŞKUR ve SGK'ya sızdığını iddia etti.

İddiasını bir adım öteye taşıyan Çelenk, ilgili kurumlarda verilerin değiştirildiği hezeyanını öne sürdü.

Eski AK Partililerden rezil iddiaya destek!

AK Parti'den ayrılıp DEVA Partisi'nin kuruluşunda yer alan Hasan Karal, bu rezil iddiaları sessizce seyretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili yaptığı, rüyasında bile göremeyeceği o koltuğa Erdoğan sayesinde oturan Mehmet Ocaktan ise utanmayıp iddiaları destekledi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Daha Ak partitili görünüpde Ak partiden menfaatlanan bir sürü insan var
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay