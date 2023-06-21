Bunlar hekim kılıklı şarlatan! O isimden olay çağrı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye’nin koronavirüs sürecinde tanıdığı “hekim kılıklı şarlatanlar”ın bir kez daha sahneye çıktığı konusunda uyarıda bulundu. Söz konusu şarlatanların şimdi de kızamık aşısı konusunda kampanya yürüttüğünü belirten Altınok, “Bizim yerli malı iğnecilerin motivasyonu da, heyecanı da dünyadaki muadilleri gibi tıp, bilim, insanlık olmadığına göre başka bir şey olmalı değil mi? Araştırılmayacak mı?” diye sordu.

Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Bu köşede adlarını defalarca okuduğunuz hekim kılıklı şarlatanlar, çocuklarımıza ne idiği belirsiz korona iğnelerinin vurulması için ısrarlı kampanyalar düzenlediler. Aşısız çocukları, hatta velilerini okula sokmadılar.

Peki sonuç? Türkiye'de Kovid'e yakalanıp ağır bir şekilde hasta olan ve ölen bir tek çocuk bile duymadık.

Ve o korona sıvılarının üreticileri şu an Avrupa'da yargılanıyorlar. ABD'de de para karşılığında aşı reklamı yapan gazetecilerin hesapları deşifre ediliyor.

Biliyorum unutmak istiyorsunuz..

Ne var ki unutturmayan, aynı delikten ısırmaya çalışan "onlar".

"Korona sıvılarını olmayın, çocuklarınıza da yaptırmayın" dediğim için "Sen doktor musun, bizden daha iyi mi bileceksin" diyerek üstüme yüklenen, sağa sola şikâyet eden hekim müsveddeleri ise utanmadan yine sahnedeler.

Geçen de solcu geçinen ancak küreselcilerce beslendiği ortaya çıkan TTB'de toplanmışlardı.

Kılıçdaroğlu seçimleri kaybedince "bu cahil halka laf anlatılamayacağını" fark edip Twitter'da siyaseti bıraktığını ilan eden Dr. Bayan Frankeştayn haykırıyordu:

"Kızamık salgını varmış! Mobil istasyonlar kurup bir an önce çocukları aşılamalıyız. İşe de Suriyeli çocuklardan başlamalıyız!"

Yine yalan söylüyorlar. Medya da yine oyunlarına ortak oluyor.

Sağlık Bakanı bu kez elini çabuk tutarak iddiaları yalanladı.

Zaten çocuklarımızın çoğu da kızamık aşılı. İkinci aşıya ne gerek var? İlki korumuyorsa ikincisi nasıl koruyacak?

Bizim yerli malı iğnecilerin motivasyonu da, heyecanı da dünyadaki muadilleri gibi tıp, bilim, insanlık olmadığına göre başka bir şey olmalı değil mi?

Araştırılmayacak mı?

Aklınıza, çocuklarınıza sahip çıkın!”



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