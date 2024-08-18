“Bunlar gazeteci kılıklı faşist darbeci zırtapozlar! Bu dangozlar akıllanmazlar”

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in Cumhurbaşkanı'na "Sayın Başkomutanım" demesini eleştirenlere ayar verdi. Genç, bu tür eleştirilerin demokrasiye aykırı olduğunu belirtti ve geçmişteki darbeci zihniyeti hatırlattı. Bu eleştirilerin arkasında halkın iradesine saygı duymayan bir zihniyetin yattığını ifade eden Genç, bu tür eleştirilerin faşist bir darbeci zihniyeti yansıttığını söyledi. Hikmet Genç, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin;

"Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başkomutanım. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Türkiye yüzyılında, biz de kahraman şehitlerimizin izinde bayrağı savunmaya hazırız" dedi...

Bu ifadeler sözde muhalif basına çok koydu!

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Efendim AK Parti ağzıyla konuşuyormuş!?

Neden?..

"Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik" demesi yanlışmış.

Bir de komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; "sayın başkomutanım..." falan dememeliymiş!..

Anayasaya göre; Cumhurbaşkanı TBMM adına, meclisin manevi varlığının ayrılmaz bir parçası olan başkomutanlığı temsil eder. Komutanı'nın Cumhurbaşkanımıza; 'Sayın Başkomutanım' demesinden daha doğal bir şey olabilir mi?..

***

Kime ne anlatıyoruz.

Bu Babıali dingillerine boşuna 'postal yalayıcı', 'darbeci', 'cuntacı' demiyoruz.

Tabii, emretmeyen, darbe yapamayan, muhtıra vermeyen, millete efendi olmayan komutan, 'komutan değildir' bunlara göre.

Öyle ya demokrasilerde Genelkurmay Başkanı kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verir.

Çağdaş, demokrat, süper laik, Kemalist bir gazeteci genelkurmay başkanına sorar;

"Şu ismi geçen kişi cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?" der.

Komutan, kriterleri koyar. 'Sözde değil, özde laik olması gerekir' der.

Genelkurmayın verdiği yine o brifingde diğer bir 'bağımsız özgürlükçü, çok demokrat ve acayip Kemalist' gazeteci ısrarla genelkurmay başkanına sorar;

"Cumhurbaşkanının eşinin başörtülü olması sizce sorun teşkil eder mi?!.."

'Malum şahıs sizin kriterlerinize uyuyor mu?' diye soran Babıali'nin bit yavrusu da oradadır.

Velhasıl cumhuriyetçi demokrat aydınlanmacı gazeteciler komutanı çok sıkıştırırlar.

Ama bu sefer karşılarında Erdoğan vardı. Maçaları yemez. Gece yarısı tırsak bir muhtıra ile şansını dener 'sözde özde' genelkurmay başkanı.

Hikaye anlatmıyoruz. Bunların hepsi milletin gözünün önünde oldu 2007'de.

Bizim Babıali kaşalotlarına göre demokrasi böyle bi'şeydir işte.

Türkan Saylan'ın tarif ettiği gibidir. "Asıl olan biziz, bir istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez"

Halk, sandık, seçim, milli irade.., falan fasa fisodur.

Neticede komutan ne derse odur. Son sözü cuntacı söyler.

Demokrasi böyle çalışır.

***

Bu dangozlar akıllanmazlar.

Halkın teveccühüyle girdiği tüm seçimleri kazanan Erdoğan'a tek adam diyorlar, diktatörlükle suçluyorlar.

Demokrasi ve özgürlük diye bağırırlar, halkın tercihine milli iradeye zerre kadar saygı duymazlar.

Bu gazeteci kılıklı faşist darbeci zırtapozların gidin dillerine bir bakın.

Yıllarca cuntacı postalı yalamaktan dillerinin kösele gibi olduğunu göreceksiniz!..

Bunlara göre en kötü darbe, demokrasiden iyidir.

Bunların zehirlediği kitle de işte bu yüzden 15 Temmuz'da tankları alkışladı!"