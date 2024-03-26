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Siyaset Bunlar düne kadar ortaktı! İP'li Akşener Edirne'de de CHP'ye yüklendi: Ayıptır
Siyaset

Bunlar düne kadar ortaktı! İP'li Akşener Edirne'de de CHP'ye yüklendi: Ayıptır

Yeniakit Publisher
2024-03-26 18:48:00 - 2024-03-26 20:13:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Edirne'de konuştu.

Edirne’nin Saraçlar Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan Meral Akşener, etrafında toplanan kalabalığa 6'lı masadaki ortakları CHP'yi şikayet etti.

Akşener, CHP tarafından İYİ Parti Edirne adayının seçimden çekilmesi için çağrılar yapıldığını söyledi.

Akşener, "Hamdi Başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor denmesi en basit haliyle ayıptır” dedi.

CHP’lilere seslenen Akşener, “Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan ‘AK Parti kazanmasın, vay efendim Hamdi Başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin biz kazanalım’. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde yan gel Osman denir. Çalışın kardeşim” ifadelerini kulandı.

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