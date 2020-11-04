"Bunlar deprem etkenidir" diyerek paylaştı! Dikkat çeken deney

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kendisini Doğa Bilimcisi olarak tanıtan Mustafa Kılıç, depremle ilgili yapılan bir deneyi paylaştı.

İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremi 15 saat önceden tahmin eden Kılıç, bulut ve basıncın deprem etkeni olduğunu bildirdi.

Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Hawaii adasındaki Mauna Kea gözlem evinde 4.267 m'de kapağı kapatılarak, 2.743 m'de ve en son 305 m'de fotoğrafı çekilmiş plastik bir şişedir. Soldan sağa plastik şişenin hava basıncındaki değişiklik tarafından ezilebildiğini görüyorsunuz. Bulut ve basınç deprem etkenidir."

İşte o tweet: