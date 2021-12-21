Bunlar da döviz almak için kuyrukta! Allah akıl fikir versin
İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşlara 'dolar alın' önerisinde bulunmuştu. Yılmaz'ın yaptığı açıklamanın ardından bu sabah döviz kurlarındaki düşüşü fırsata çevirmek isteyenler döviz kuyruğuna girdi.
İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşlara 'dolar alın' önerisinde bulunmuştu. Yılmaz'ın yaptığı açıklamanın ardından bu sabah döviz kurlarındaki düşüşü fırsata çevirmek isteyenler döviz kuyruğuna girdi. Döviz bozdurmaya çalışanlarla, almak isteyenler arasında tartışmalar yaşanırken; büroların önünde zaman zaman kuyruk oluştu.
“Yukarı çıkınca bozuyoruz, aşağı inince alıyoruz”
İstanbul'daki döviz bürosu önünde kendisini görüntüleyen kameraya yönelen bir kadın ise önce “Hayırdır, niye çekiyorsunuz?” dedi, sonra derdini anlattı.
Döviz almaya geldiğini söyleyen kadın, “Yukarı çıkınca bozuyoruz, aşağı inince alıyoruz. Şimdi alacağım. Bir ay önce almıştım, bozdum, tekrar alıyorum.” dedi.