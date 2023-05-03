Bunlar bu silahları nasıl buluyor? Asker eğlencesinde terör estirdi

Edinilen bilgiye göre, bir asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarını alan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eğlencenin yapıldığı bölgede bir süre dinleme yaptı. Yapılan dinlemenin ardından tüfek seslerini duyan jandarma ekipleri hemen olaya müdahale ederek havaya ateş açan bir şahsı tüfekle birlikte yakaladı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin aracında da arama yapan jandarma ekipleri, 2 adet tüfek ve 32 adet fişek ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken ruhsatsız olduğu belirlenen tüfeklere ve fişeklere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanlarımızda yapılan düğün, nişan, asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde silahla ateş etme olaylarının önlenmesine yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Bunlar bu silahları nasıl buluyor?" sözleriyle tepkisini dile getiren vatandaşlar; insanların hayatını tehdit eden magandalar için en ağır cezaların verilmesini istiyor.