Bunlar bir de milletle helalleşecek(!) Darbeci Kılınç'ı böyle savundular: Zulüm devam ediyor

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Cumhuriyet gazetesi, 28 Şubat'ta inananların en temel haklarını gasbeden darbecileri savunmayı sürdürüyor.

Vural Avar'ın ölümü üzerinden devleti cinayetle suçlayacak kadar ileri giden Cumhuriyet, şimdi de darbeci Hakkı Kılınç'ın zulme uğradığını öne sürdü.

Kılınç'ın görüş esnasında rahatsızlandığını iddia eden Cumhuriyet gazetesi, "28 Şubat davasında korkutan gelişme" başlığını kullanıp, devleti böyle hedef aldı: Zulüm devam ediyor

Haberde şu ifadeler yer aldı:

28 Şubat davasında sağlık sorunlarına karşın tutuklu bulunduğu hapishanede yaşamını yitiren Vural Avar'ın ardından Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan 83 yaşındaki emekli Korgeneral Hakkı Kılınç görüş sırasında iki kez baygınlık geçirdi. Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı. Kılınç'ın ayrıca; vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu da biliniyor.