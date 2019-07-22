0553 313 94 23

Bungee jumping yaparken 92 metreden kafa üstü çakıldı

Polonya'da bungee jumping yapmak için vincin tepesine çıkıp atlayan bir kişi, koşum takımının kopması sonucu metrelerce yükseklikten şişme mindere kafa üstü düştü. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:54
Bungee jumping yaparken 92 metreden kafa üstü çakıldı

Polonya'da 'bungee jumping' yapan adam, koşum takımının kopması sonucu onlarca metre yükseklikten şişme minderin üstüne kafa üstü düştü.

Olay, Gdynia şehrinde bir parkta meydana geldi. Bungee jumping yapmak üzere bir vincin tepesine tırmanan adam ayağına bağladığı koşum takımıyla birlikte aşağıya doğru atladı.

Sağlık durumu iyi

Yaklaşık 92 metre yükseklikten atlayan adam, koşum takımının kopması sonucu, yere koyulan şişme minderin üstüne kafa üstü düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlara dair görüntüler izleyicilerden biri tarafından kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:54
  1. bungee jumping
  2. koşum takımı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo taban puanları 2019
    1. Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo..
    2. MKE Ankaragücü'nde olağanüstü kongre..
    3. Bingöl'de 8 PKK'lı teröristin etkisiz..
    4. Hakaretini skandal gerekçelerle..
    5. Yıldırım, İzmir’de hastane açtı
    6. Ayvalık’ta 37 mülteci yakalandı
    7. Meteris Meydanı yeni görüntüsüyle..
    8. Başkan Büyükkılıç TBB Toplantısına..
    9. Afganistan'da hava saldırısı: 8 ölü
    10. Elektrik faturalarında yeni düzenleme!..
    11. İki kurum hakkında soruşturma başlatıldı
    12. Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı
    13. Gökçeada’daki hasta askeri..
    14. Başkentin beklenen indirim günleri..
    15. Toroslar’da yaz akşamları renklendi
    16. Derede kaybolan şahıs bulundu
    17. Aksaray’da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
    18. Büyükşehir’de Akaryakıt Alımı İhalesi..
    19. Sinop’ta silahlı saldırıda bir kişi..
    20. Elmalı’da hükümlülereözel konser
    21. Düzce'de üreticilerin borçlarına..
    22. ATO'dan Kurban Bayramı tatili talebi:..
    23. INTERPOL'den skandal Salih Müslüm..
    24. Bungee jumping halatı koptu, 30..
    25. İdlib'deki saldırıda ölenlerin sayısı..
    26. İdlib’de ölü sayısı 31’e yükseldi
    27. Mimar Savatlı'nın son dönem..
    28. Amerikan savaş gemisi Çanakkale..
    29. Somali’de patlama: 10 ölü
    30. ABD askeri gemisi Çanakkale..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti