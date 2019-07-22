Bungee jumping yaparken 92 metreden kafa üstü çakıldı Polonya'da bungee jumping yapmak için vincin tepesine çıkıp atlayan bir kişi, koşum takımının kopması sonucu metrelerce yükseklikten şişme mindere kafa üstü düştü. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polonya'da 'bungee jumping' yapan adam, koşum takımının kopması sonucu onlarca metre yükseklikten şişme minderin üstüne kafa üstü düştü. Olay, Gdynia şehrinde bir parkta meydana geldi. Bungee jumping yapmak üzere bir vincin tepesine tırmanan adam ayağına bağladığı koşum takımıyla birlikte aşağıya doğru atladı. Sağlık durumu iyi Yaklaşık 92 metre yükseklikten atlayan adam, koşum takımının kopması sonucu, yere koyulan şişme minderin üstüne kafa üstü düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. O anlara dair görüntüler izleyicilerden biri tarafından kaydedildi.

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