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Spor

Bundesliga’daki maçlarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 19:12:55 -
Bundesliga’daki maçlarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’ndeki (Bundesliga) karşılaşmalarda saha kenarında maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından yapılan açıklamada, saha kenarında bulunan oyuncular ve teknik ekip ile tribünde oturan kulüp yöneticilerin 1,5 metre sosyal mesafeye uymaları durumunda ağız ve burun bölgesini kapatması gerekmediği belirtildi.

Açıklamada aynı uygulamanın karşılaşmada görev yapan dördüncü hakem için de geçerli olacağı ifade edildi.

Statta çalışanların sayısının da arttırıldığına işaret edilen açıklamada, karşılaşmalarda görev yapan gazetecilerin sayısının 13’ten 26’ya çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle DFL tarafından hazırlanan “hijyen ve sağlık tasarısındaki” değişikliklerin Almanya Çalışma Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşları tarafından onaylandığı ve sezonun sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca bu yeni düzenlemenin Alman 2’inci, 3’üncü ve kadınlar futbol liglerinde de uygulanacağı kaydedildi.

Almanya’da DFL tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarısının uygulanması şartıyla 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayının ortasında yeniden başlamasına izin verilmişti.

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