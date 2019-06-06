Bundesliga'da yılın çaylağı Ozan Kabak! A Milli futbolcumuz Ozan Kabak, Almanya Futbol Ligi Bundesliga'da yılın çaylağı seçildi.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a giden milli futbolcu Ozan Kabak, Almanya Futbol Ligi Bundesliga'da yılın çaylağı seçildi.. Ayrıntılar gelecek...

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