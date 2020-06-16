  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bundesliga'da şampiyon belli oldu

Almanya Bundesliga’nın 32’nci haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen’i 1-0 mağlup ederek üst üste 8, toplamda 30’uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:41:00 -
Bundesliga'da şampiyon belli oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, üst üste 8. kez şampiyon oldu.

Bundesliga'nın 32'nci haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu. Weser Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip 43'üncü dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bavyera temsilcisi, bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala üst üste 8'inci, toplamda 30'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Bayern Münih'ten Alphonse Davies, karşılaşmanın 79'uncu dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı