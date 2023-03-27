“Bunca yıllık yandaşım, böylesini görmedim”! Vay anam vay

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, CHP'li olmayan her gazeteciyi "yandaş" olarak yaftalayan, ancak CHP milletvekili aday adayı olmakta bir beis görmeyen sözde tarafsız gazetecileri topa tuttu.

Altınok, "Bunlara baktıkça her defasında, geçimini gazetecilikten sağlayan rahmetli Ahmet Kekeç'in 'Bunca yıllık yandaşım böylesini görmedim' esprisini hatırlıyorum. Değişen bir durum yok Ahmet abi" ifadelerini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Ağızlarını her açtıklarında söze bir kısım meslektaşlarının tarafsızlığını eleştirerek başlıyorlar.

Onlara göre Erdoğan'ın siyasi pozisyonunu doğru bulan gazetecilerin analizlerinin tek sebebi olsa olsa milletvekili olma sevdası...

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Hayata, mesleğe, siyasete bu kadar sığ baktıkları için fikirlere cevap vermek yerine muarızlarına sıfatlar takarak konuşabiliyorlar.

Onlara göre, halkın 75'i gibi CHP'li olmayan her gazeteci "yandaş."

Gelin görün ki ekranlarda, gazeteciliğini milletvekilliğine, danışmanlığa değişmemiş; belediyelerden partiden değil maaşıyla geçinen eski meslektaşlarına "AKAPELİ" diyen kim varsa CHP'den milletvekili aday adayı.

Kimler, isimleri tek tek saymama gerek yok, bu prototipi biraz tarif edeyim yeter.

Mesela Barış Yarkadaş'ı ya da Sedef Kabaş'ı düşünebilirsiniz...

Yarkadaş, bir aralar Gerçek Gündem isimli sitede CHP propagandası yapıyordu. Olabilir, gazeteciler robot değil, "herkesin bir siyasi görüşü var" dedik geçtik.

Hatta operasyonlarının karşılığı olarak CHP'den milletvekilliğini kapınca da doğal karşıladık. Demek ki siyasette karar kıldı, yolu açık olsun diye düşündük. Kitaplarını CHP'i belediyelere "iyi fiyattan" satmasını falan görmezden geldik.

Ne var ki bu Yarkadaş, tekrar aday gösterilmeyince yeniden bağımsız tarafsız gazeteci pozlarında aramıza dönmüş, kaldığı yerden "işine" devam ediyordu.

Bu aralar yine kulislerde yoklama çekiyormuş.

Bakalım CHP'den aday olabilecek mi?

Bunlara baktıkça her defasında, geçimini gazetecilikten sağlayan rahmetli Ahmet Kekeç'in "Bunca yıllık yandaşım böylesini görmedim" esprisini hatırlıyorum.

Değişen bir durum yok Ahmet abi."