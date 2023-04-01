"Bunca yıldır 'yandaş' denilen medyada çalışıyorum" deyip duyurdu

"Bağımsız, tarafsız" edebiyatını dilinden düşürmeyen ne kadar gazeteci, yazar, sunucu varsa bu dönem CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bunca yıldır 'yandaş' denilen medyada çalışıyorum. Onca seçimi yakından takip ettim. 'Muhalefete muhalefetin' siyasi düzlemde tutulmasına özen gösterildiğini gördüm. Bu cenahta hiçbir meslektaşımın köşesinde, ekranında, manşetinde bu seviyede çığırından çıktığını görmedim" dedi.

Altınok, şunları kaydetti:

"Bağımsız, tarafsız edebiyatını dilinden düşürmeyen ne kadar gazeteci, yazar, sunucu varsa bu dönem CHP'den milletvekili aday adayı.

Çok da "ilkelidirler" ya adaylık süreci başlarsa ekranları, köşeleri bırakacaklarmış.

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Devam etseler ne olacaksa?

Sanki gazeteciyken yaptıkları CHP seçim kampanyasından başka bir şey miydi? Hem de en ucuzundan, taşra siyasetinden bile vasat bir üslupla.

Baksanıza, genel başkanları bile "Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz" derken bunlar ekranlardan, köşelerinden muhalif seçmene "seve seve" diye alenen sopa gösteriyorlar.

Aralarında cumhurbaşkanı adayı olduğu için Muharrem İnce'ye küfreden, "Sokağa çıkamazsın, insanlar yüzüne tükürür" diye tehditler savuran mafya özentisi "gazeteciler" bile var.

Hazır ola geçip titreyen sesiyle "Hükümete en azından bir muhtıra vermeleri" konusunda generalleri yüreklendirmeye çalışırken hafızalarımıza kaydolan Murat Yetkin'e bile celp çıkmış... "Haline acıdığı" İnce'nin daha da acınacak hale gelmemesi için açık muhtıralar yayınlıyor.

Bunca yıldır "yandaş" denilen medyada çalışıyorum. Onca seçimi yakından takip ettim. "Muhalefete muhalefetin" siyasi düzlemde tutulmasına özen gösterildiğini gördüm. Bu cenahta hiçbir meslektaşımın köşesinde, ekranında, manşetinde bu seviyede çığırından çıktığını görmedim.

Çıkmaya çalıştığı, numara yaptığı için tutunamayan kim varsa da bugün zaten CHP medyasını dinamitlemekle meşgul."