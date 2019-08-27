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Bunama (Demans) hastalığı nedir? Bunama belirtileri nelerdir? Demans hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Bunama bellekte ve zihinde meydana gelen rahatsızlıkların hepsine verilen bir addır. Pek çok türü olmakla beraber en sık karşılaşılan örnekleri; Alzheimer, anemi, vitamin eksiklikleri, tümör, AIDS, vaskülerdemans.

27 Ağustos 2019 Salı 14:05
Bunama (Demans) hastalığı nedir? Bunama belirtileri nelerdir? Demans hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Oldukça ağır ilerleyen bir hastalık türü olan bunama, genellikle yaşlılarda görülür. Fakat yaşlanmanın bir gereği değildir.

Belirtileri nelerdir?

Demans hastaları normal hareketleri yapmakta ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırlar. Beyni etkileyen bir hastalık olması dolayısıyla demans hastaları düşünsel zorluklar yaşar, olay çözümlemesinde ve konuşmada zorlanır, hafıza güçlüğü yaşarlar.

Alzheimer ise demans hastalıklarının bir türüdür. Yani bir Alzheimer hastası aynı zamanda demans hastası olarak adlandırılabilirken her demans hastasında Alzheimer belirtileri görülmez.

Hastalığın türüne göre değişen tedavi olasılığı, vitamin eksikliği gibi giderilebilir rahatsızlıklarda bir umut iken pek çoğunda ancak süreci yavaşlatmakla sağlanabiliyor.

Tedavi edilebilir mi?

Sigara ve alkol alımını azaltmak ve mümkünse sonlandırmak, sağlıklı beslenmek, spor yapmak, çoğunlukla sebze ile beslenmek ve yağ alımından uzak durmak sizi bu hastaklıkla karşılaşmaktan büyük ölçüde koruyacaktır.

Ve elbette zihni her daim dinç tutmak okumak ve yazmak buna en büyük katkıyı yapacak eylemlerden.

Aslında çoğu hastalıktan kaçınmak için yapılması gerekenler aşağı yukarı aynı. Sağlıklı bir yaşam sizin için standart hale gelirse bedenen ve zihnen dinç ve uzun ömürlü olunacağı aşikar.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:05
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