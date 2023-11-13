Buna yürek dayanmaz... Gazze'de elektrik kesintisi yüzünden bebekler öldü

Dünya, Gazze’deki vahşete tanıklık ediyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırım niteliğini taşıyan saldırıları 38’inci gününde de hız kesmiyor.

Bir ayı aşkın süredir saldırı altında olan Gazze adeta yerle bir olurken, sağlık sistemi de tamamen çökmüş durumda.

Gıda, yakıt ve birçok hayati unsurun mahrumiyetinin yaşandığı bölgede sivillerin sığındığı ve hali hazırda birçok kişinin yaralı olarak tedavi gördüğü hastaneler hedef alınıyor.

Hastanelere yönelik gerçekleştirilen saldırılar bardağı taşıran son damla değerini taşıyor.

Bölgeden gelen son detaylar arasında kan donduran bir unsur daha var.

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Gazze Şifa Hastanesi’nin müdürü, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin elektrik yetersizliği nedeniyle çalışmayı durdurmasının ardından iki prematüre bebeğin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Müdür Muhammed Ebu Selimiye, hastanedeki kuvözleri çalıştıracak yakıtın tükenmesi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan 33 bebeğin daha hayatını kaybetme riski altında olduğunu açıkladı.

Gazze’deki en büyük tıbbi kompleksin müdürü Ebu Selimiye ise, “Maalesef elektrik kesintisi nedeniyle 39 bebekten 6’sını kaybettik.” ifadelerini kullandı.

İki bebeğin hastanede kuvözlere elektrik sağlayarak sıcaklığın artması ve sürekli oksijen akışını sağlayan yakıt eksikliği nedeniyle öldüğü belirtildi.

"Diğerlerini hayatta tutmak için ilkel yollar kullanıyoruz"

Ebu Selimiye, bebeklerin düşük sıcaklık ve oksijen yetersizliği nedeniyle öldüklerini vurgularken, diğer bebekleri hayatta tutmak için ilkel yolların kullanıldığını aktardı.

Sabaha kadar yetecek elektriğin olduğunu belirten Ebu Selmiye, "Elektrik kesildiğinde bu yenidoğanlar da diğerleri gibi hayatını kaybedecek." diye uyarıda bulundu.

Bir diğer yandan Ebu Selimiye, geride kalan bebekleri hayatta tutmak için güvenli bir çıkışa ve kuvözlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bebekler için ayarlamaya çalıştığı tahliyeyi İsrail ordusunun reddettiğini söyleyen Selimiye, şöyle devam etti;

Bunu onlara teklif ettim. Bebekleri ambulanslarla güvenli yerlere tahliye etmeyi teklif ettim ama cevap vermediler.