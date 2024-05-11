Buna “degrade geçiş” derler! Özgür Özel’in en sonunda geleceği yer, şurası olacak

Mehmet Şeker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başlangıçta 2028 seçimlerinde aday olmayacağını belirtmesine rağmen, zamanla fikrini değiştirebileceğini belirtti. Özel'in, adaylık konusunda “degrade ilerleme” yaparak, sonunda "Benden başka kimse aday olamaz" noktasına geleceğini ifade eden Şeker, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

“Degrade ilerleme. Özgür Özel’de bunu görüyoruz.

Benzetme yaptığımız degrade şu anlamda: Bir renkten başka bir renge kademeli geçiş.

Öyle ustalıkla renk geçişi sağlanır ki, sarıdan kırmızıya geçer, maviden yeşile dönüşür ve bakınca “Renk şurada değişti” denilemez.

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Özgür Bey de ilk zaman 2028’deki seçimde aday olacak kişiler olarak Ekrem Bey ve Mansur Bey’i işaret etmişti.

Erkenden kendini dışarıda bıraktığı için eleştirmiştik. Kemal Bey’in hiç böyle yapmadığını, son güne kadar ismi açıklamadığını hatırlatmıştık.

Meğer Özgür Özel, Kemal Bey’in neredeyse her yaptığının tersini yapmayı kafasına koymuş. Ya da öyle gibi.

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Dört yıl sonraki Cumhurbaşkanı seçimi için “kendi adaylığını dayatmayacağını” söylüyor.

Hele bir vakit yaklaşsın, degrade geçişin nasıl olduğunu çok daha iyi görürüz. Adım adım, kelime kelime, cümle cümle…

En sonunda gelinecek yer, şurası olacaktır: “Benden başka kimse aday olamaz.”

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İşlerine karışmak gibi olmasın, hakkıdır da.

Genel başkanların korkuluk gibi durmadığını, usulen o koltukta oturduğunu, laf olsun diye seçilmediğini bilen bu hakkı teslim eder.

Yüzde 1’lik partilerin genel başkanları bile aday olurken, Özgür Bey niye aday olmasın?

Kitleyi, parti mensuplarını, gönlünden adaylık geçen diğer isimleri bu fikre alıştıra alıştıra ikna edecektir. İkna olmayanın ise itiraz edecek konumu büyük ihtimal bulunmayacaktır.”