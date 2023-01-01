Buna değer miydi? Okurumuz Saadet standında yaşadıklarını anlattı

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Milli Görüş Hareketi’nin efsane lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, hayatını Allah’ın rızasını kazanacak bir siyasi ideolojiye adadı. Türkiye’de tek parti döneminde açtığı derin yaraları milli ilkeler olarak yutturmaya çalışan ve Müslüman Türk milletini bölmeyi başaran CHP ideolojisine sonuna kadar karşı çıkan Erbakan, İslam’ı merkeze alan dünya görüşüyle Türkiye’de Müslüman bir halk ve siyasetçilerin yetişmesine ön ayak oldu.

Erbakan’ın son partisi Saadet Partisi ise, bugün Milli Görüş çizgisinden tamamen saparak, sırf AK Parti’yi devirmek için, Erbakan hocanın yıllarca mücadele ettiği CHP’nin kuyruğuna takıldı!..

Ancak Saadet Partisi’nin CHP kuyruğuna takılması, parti tabanında da huzursuzluğa neden oluyor… Bir okurumuz, yaptığı yorumda, Saadet Partililerin mevcut konumlarından memnun olmadıklarını gözler önüne serdi.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun, “Erbakan’ı indirme CHP’ye, CHP’yi iktidar yapma Temel’e ihale!” başlıklı yazısına yorum yapan Kaan isimli okurumuz, başına gelen bir olayı aktararak şunları yazdı:

Dün Üsküdar meydanda Saadet stant kurmuş ve üye kaydı yapıyor. İçim burkuldu, nasıl davadan uzaklaşmışlar. Gittim yanlarına ve heyecanla kalemi uzattı. Bir dakika, dedim; “80 küsür yıllık ömrü hayatını sadece CHP’nin bu ülkeye açtığı manevi tahribat davasını bertaraf etmeye adamış rahmetli Erbakan hocanın kemikleri sızlıyor. Siz hiç rahatsızlık duymuyor musunuz?” Adam bir iki cevap verecek oldu. Sonra başını öne eğdi. Üzüldüm, uzaklaştım oradan. Belli ki onlar da bu işten memnun ve razı değiller. Tüm vebali yönetimde ve Temel amcada.