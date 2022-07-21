Buna çakallık denmez ise ne denir? Merkez Bankası'nın faiz kararına dair skandal haber

T24 isimli sol çizgide yayın yapan internet sitesi, Merkez Bankası'nın faiz oranlarında değişiklik yapmama kararını verirken, küresel piyasalarla ilgili değerlendirmeyi, sanki Türkiye için yapılmış gibi gösterme ahlaksızlığına imza attı.

T24, "Merkez Bankası faizi yüzde 14'e sabit tuttu" başlığının hemen altına, "Önümüzdeki dönemde büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır" yazdı. Haberi okuyan vatandaşlar, Merkez Bankası'nın bu açıklamasının Türkiye için yapıldığını düşünerek adeta şok yaşadılar.

"Küresel" ifadesini sildiler

Büyüme tahminlerinin gerilemesi ve resesyon ihtimalinin Türkiye ile ilgiliymiş gibi gösterildiği haberin içeriğini açan okurlar, Merkez Bankası'nın açıklamasındaki "küresel" kelimesinin, spotta silindiği gerçeği ile karşı karşıya kaldılar.

İşte T24'ün ilk cümlesindeki, küresel kelimesinin silindiği ifade:

Bu da, T24'ün bile gizleyemediği ve haber içine eklemek zorunda kaldığı, Merkez Bankası'nın açıklamasının tam şekli: