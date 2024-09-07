Bulut'tan Sözleşmesi, nokta atışı: Beşiktaş'tan flaş Onur Bulut kararı! Bombayı patlattı, Türkiye'ye ilan etti
Beşiktaş haberleri. Trendyol üper Lig takımlarından Beşiktaş, 30 yaşındaki sağ bek oyuncu Onur Bulut ile ilgili bir flaş karar aldı. Şok bir gelişme yaşandı...
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Onur Bulut’un sözleşmesine iyileştirme yapıldı
Siyah-Beyazlı takım, sağ bek Onur Bulut’un sözleşmesinde iyileştirme yaptı.
Yüzde 50 zam
Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcunun ücretini yüzde 50’ye yakın arttırdı.
Beşiktaş performansı
2023 yılında 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu, siyah-beyazlı takım işle çıktığı 53 karşılaşmada 1 gol ve 4 asist kaydetti.
Sözleşmesi devam ediyor
Onur Bulut'un sözleşmesi ise 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor.