Bulut’tan babalar günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bulut, Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan babaların, aynı zamanda yüklendikleri manevi sorumlulukları da unutmayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasını sağladığını belirtti.

Bulut, “Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, hayat tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olmuştur.Aile huzurunun ve mutluluğunun devamı için ömrünü bizlere vakfeden babalarımıza hak ettikleri değeri vermeli, sadece bir gün değil her zaman hatırlamalı ve rızasını almalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz vatanımız uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları olmak üzere; tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum” ifadesini kullandı.