Bulunması çok zordu, şimdi Türkiye'de! Her derde deva bitki

Acai üzümü antioksidan özelliği sayesinde vücuda hastalıkların kapısını açan serbest radikallerle savaşır ve onları nötrleştirir. Böylelikle serbest radikallerin sebep olduğu okdisatif hasarı onarır.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser başta olmak üzere, diyabet, romatizma ve kalp hastalığı gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engeller.

Çok sert çekirdekleri olan ve toz halinde ya da dondurulmuş olarak tüketilebilen bu meyveyi Türkiye’de çok yakın bir zamana kadar bulmak imkansızdı. Artık ülkemizde satışa sunuluyor.

Acai üzümünün faydaları nelerdir?

İçeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde kabızlık ile mücadele eder.

Kolesterolü düzenler.

Şişkinlik hissinin önüne geçer ve sindirim sistemini destekler.

Antioksidan oranı yüksektir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanserden korur.

Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Beyni korur.

Acai üzümü nasıl kullanılır?

- Acai üzümünün taze olarak raf ömrü kısadır; ancak dondurucuda ya da toz halinde uzun süre muhafaza etmek mümkündür.

- Acai üzümü; püre halinde, toz halinde ya da meyve suyu olarak keyifle tüketilebilir.

- Dondurma, likör, meyve suyu, reçel gibi birçok tarifte kullanılabilir.

- Mor ya da kırmızı renkte bulunan acai üzümü, doğal bir gıda boyası olarak kullanılabilir.

- Yoğun oranda şeker içerdiğinden doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

- Taze olarak ara öğünlerde birkaç adet tüketilebilir.

- Acai üzümü, kozmetik dünyasında da önemli bir meyvedir. Birçok şampuan, duş jeli, maskede yer verilen acai üzümü sayesinde çok daha sağlıklı bir cilde, saçlara sahip olmak mümkündür.

- Toz olarak smoothie’lerde, çeşitli tatlı ya da salatalarda yer verilebilir, böylece çok daha lezzetli sonuçlara ulaşılabilir.