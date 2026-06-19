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Gündem Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış!
Gündem

Bulunduğu yer görüntülendi! İBB Kültür A.Ş. yöneticisi buraya kaçırılmış!

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İstanbul Maltepe'de önceki gün kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, emniyet birimlerinin detaylı çalışmaları sonucu sabah saatlerinde bulundu. Olaya ilişkin gözaltı sayısı ise 8'e yükselirken Karaal'ın Tuzla'da bulunduğu yer de görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONLA KURTARILDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından detaylı kamera incelemelerinin ardından Karaal'ı kurtarma çalışmaları başlatıldı. Maltepe'de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı. Tuzla'da inşaat alanındaki atıl şekilde bulunan bir prefabrik yapıda elleri ve kolları bağlı olarak bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2'sinin dün, 5'inin gece ve 1 kişinin de sabah saatlerinde olmak üzere toplam 8 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Karaal'ın kaçırılmasının ardından Tuzla'da alıkonulduğu atıl durumdaki prefabrik yapı ve inşaat alanı detaylı olarak görüntülendi.

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