Bulunduğu çadıra yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi Tunceli Ovacık'ta, Eski Gedik köyü Koca Sor Sırtları Yaylası mevkisindeki çadıra yıldırım düşmesi nedeniyle, çadırda bulunan Pamuk Çelik, hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunduğu çadıra yıldırım isabet eden kadın yaşamını yitirdi. Sağanağın etkiliği olduğu Eski Gedik köyü Koca Sor Sırtları Yaylası mevkisinde Pamuk Çelik'in (50) bulunduğu çadıra yıldırım isabet etti. Yaralı kadını yerde hareketsiz bulan ailesi, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ovacık İlçe Entegre Hastanesi morguna konulan kadının cenazesinin otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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