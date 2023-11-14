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Sosyal Medya Bulun bu şerefsizi! "Filistinli kadınlar evime gelebilir" sözleriyle büyük tepki çekti
Sosyal Medya

Bulun bu şerefsizi! "Filistinli kadınlar evime gelebilir" sözleriyle büyük tepki çekti

Yeniakit Publisher
2023-11-14 10:02:00 -

İsrail'in Filistin'e saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki çekti.

Videoda bir erkek, "Sığınacak yeri olmayan Filistinli bayanları evime davet ediyorum. Özellikle bayanları, erkekler gelmesin, sadece bayanlar gelsin" dedi.

Firma boykotlarının yanı sıra bugün sosyal medyada yayılan bir video pes dedirtti. Video çeken bir erkek "Biliyorsunuz Filistin İsrail savaşı var ülkemizde. Bütün bayanları evime davet ediyorum. Sığınacak yeri olmayan Filistinli bayanları evime davet ediyorum. Özellikle bayanları, erkekler gelmesin, sadece bayanlar gelsin" ifadelerini kullandı.

Bu sözler büyük tepki çekti.

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