Bulun bu şerefsizi! "Filistinli kadınlar evime gelebilir" sözleriyle büyük tepki çekti
İsrail'in Filistin'e saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki çekti.
Videoda bir erkek, "Sığınacak yeri olmayan Filistinli bayanları evime davet ediyorum. Özellikle bayanları, erkekler gelmesin, sadece bayanlar gelsin" dedi.
Firma boykotlarının yanı sıra bugün sosyal medyada yayılan bir video pes dedirtti. Video çeken bir erkek "Biliyorsunuz Filistin İsrail savaşı var ülkemizde. Bütün bayanları evime davet ediyorum. Sığınacak yeri olmayan Filistinli bayanları evime davet ediyorum. Özellikle bayanları, erkekler gelmesin, sadece bayanlar gelsin" ifadelerini kullandı.
Bu sözler büyük tepki çekti.
Dünya
Filistin ve İsrail taraftarı gruplar karşı karşıya geldi! Polis Filistin yanlısı gruba müdahale etti
ÖNE ÇIKAN VİDEO