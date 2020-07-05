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Kadın - Aile

Bulgur sağlıklı mı? | Bulgur yiyerek kilo verilir mi?

Bulgur faydalı mı? Son dönemde bulgur hakkında pek çok yayın yapılmaya başlandı. Anadolu mutfağının önemli lezzetlerinden olan bulgurun faydalı olup olmadığı, kilo vermeye yardımcı olup olmadığı merak ediliyor. Pek çok kişi “Bulgur faydalı mı?” , “Bulgurun faydaları nelerdir?” , “Bulgur sağlıklı mı?” , “Kilo vermek için bulgur yenir mi?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:20:00 -
Bulgur sağlıklı mı? | Bulgur yiyerek kilo verilir mi?

Bulgur Anadolu sofralarının en çok tercih edilen gıdalarından biridir. Ancak son dönemde bu lezzetli gıda unutulup muadili olabilecek yabancı tohumlar tercih edilmeye başlandı. Peki, ama bulgur sağlıklı mı?

Bulgur sağlıklı mı? | Bulgur yiyerek kilo verilir mi?

B vitamini yönünden zengin olan bulgur aynı zamanda demir, magnezyum, manganez ve lif yönünden zengindir.

Lif yönünden zengin olan bulgur hem kalp hem de bağırsaklar için son derece faydalıdır.

Bulgur içeri sayesinde kan şekerini dengeler.

Uzun süreli tokluk hissi sağlayan bulgur kilo vermek isteyenler için iyi bir alternatiftir.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde bulgur kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Demir yönünden zengin olan bulgur demir eksikliği anemisi sorunu yaşayanlar için iyi bir gıdadır.

Bulgur iyi bir antioksidan deposudur.

İçerdiği vitamin ve minareller nedeniyle bulguru çocuk beslenmesinde kullanabilirsiniz.

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