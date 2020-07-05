Bulgur Anadolu sofralarının en çok tercih edilen gıdalarından biridir. Ancak son dönemde bu lezzetli gıda unutulup muadili olabilecek yabancı tohumlar tercih edilmeye başlandı. Peki, ama bulgur sağlıklı mı?

Bulgur sağlıklı mı? | Bulgur yiyerek kilo verilir mi?

B vitamini yönünden zengin olan bulgur aynı zamanda demir, magnezyum, manganez ve lif yönünden zengindir.

Lif yönünden zengin olan bulgur hem kalp hem de bağırsaklar için son derece faydalıdır.

Bulgur içeri sayesinde kan şekerini dengeler.

Uzun süreli tokluk hissi sağlayan bulgur kilo vermek isteyenler için iyi bir alternatiftir.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde bulgur kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Demir yönünden zengin olan bulgur demir eksikliği anemisi sorunu yaşayanlar için iyi bir gıdadır.

Bulgur iyi bir antioksidan deposudur.

İçerdiği vitamin ve minareller nedeniyle bulguru çocuk beslenmesinde kullanabilirsiniz.