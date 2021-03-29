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Kadın - Aile Bulgur çorbası nasıl yapılır? Bulgur çorbası tarifi
Kadın - Aile

Bulgur çorbası nasıl yapılır? Bulgur çorbası tarifi

Kolay çorba tarifi | İçinizi ısıtacak aynı zamanda hazırlaması da kolay bir çorba tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bulgur çorbası nasıl yapılır? Tüm ölçülü bulgur çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-29 01:10:00 -
Bulgur çorbası nasıl yapılır? Bulgur çorbası tarifi

Bulgur ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece yararlıdır. Bu şifa dolu tahılla leziz bir çorba hazırlayabilirsiniz.

Bulgur çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 1 su bardağı bulgur
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Nane
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Limon suyu

Bulgur çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle soğanı ve sarımsağı rendeleyin.

Ardından bir tencerenin içerisine yağları alıp soğan ve sarımsağı kavurun.

Soğanın rengi dönünce salçayı ekleyin.

Tencereye bir miktar sıcak su ekleyin.

Bulguru güzelce yıkayıp tencereye alın.

Bir miktar sıcak su ve baharatları da ekleyin. Çorbanın suyunu ara ara kontrol edin.

Bulgur yumuşayınca çorbanız hazır demektir.

Ocağın altını kapattıktan sonra çorbanın içerisine birkaç damla limon suyu ilave edin.

Afiyet olsun.

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