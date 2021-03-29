Bulgur çorbası nasıl yapılır? Bulgur çorbası tarifi
Kolay çorba tarifi | İçinizi ısıtacak aynı zamanda hazırlaması da kolay bir çorba tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bulgur çorbası nasıl yapılır? Tüm ölçülü bulgur çorbası tarifi
Bulgur ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece yararlıdır. Bu şifa dolu tahılla leziz bir çorba hazırlayabilirsiniz.
Bulgur çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 1 su bardağı bulgur
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Nane
- Karabiber
- Pul biber
- Limon suyu
Bulgur çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı ve sarımsağı rendeleyin.
Ardından bir tencerenin içerisine yağları alıp soğan ve sarımsağı kavurun.
Soğanın rengi dönünce salçayı ekleyin.
Tencereye bir miktar sıcak su ekleyin.
Bulguru güzelce yıkayıp tencereye alın.
Bir miktar sıcak su ve baharatları da ekleyin. Çorbanın suyunu ara ara kontrol edin.
Bulgur yumuşayınca çorbanız hazır demektir.
Ocağın altını kapattıktan sonra çorbanın içerisine birkaç damla limon suyu ilave edin.
Afiyet olsun.