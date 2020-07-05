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Bulgur böreği nasıl yapılır? | Kolay bulgur böreği tarifi

Bulgurdan börek olur mu? Hem hafif hem de lezzetli bir börek tarifi arayanlar malzeme olarak bulguru kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor. Pazar günü için tarif arayanlar “Bulgur böreği nasıl yapılır?” , “Bulgur böreği tarifi” , “Bulgur böreği gerekli malzemeler” , “Denenmiş bulgur böreği tarifi”, “4 kişilik bulgur böreği” , “Kolay börek tarifi” , “Basit börek nasıl yapılır” konularını inceliyor. İşte, nefis bulgur böreği tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 11:44:00 -
Bulgur böreği nasıl yapılır? | Kolay bulgur böreği tarifi

Bulgur sağlık için son derece faydaları tahıllardandır. Ölçülü tüketildiğinde buğday sağlık için son derece yararlıdır. Bulgur kullanarak pek çok tarifin kalorisini düşürmeniz mümkün. Peki, bulgurdan börek yapılır mı?

Kolay bulgur böreği tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet büyük boy soğan
  • 3 su bardağı haşlanmış bulgur
  • 250 gram kıyma
  • 4 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı ceviz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Bulgur böreği nasıl yapılır?

Bulgur böreğini yapmak için işe soğanları doğrayarak başlayın.

Doğradığınız soğanı az miktarda yağda soteleyin.

Soğanlar pembeleşince kıymayı ocağa alın.

Kıyma suyunu çekince ocağı kapatın.

Derin bir kaseye bulguru, kıymalı harcı, çırpılmış yumurtaları, galeta ununu, kabartma tozunu, kaşar peynirini, cevizi ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

Harcı arzu ettiğiniz bir fırın tepsisine yayın.

170 derecelik fırında yaklaşık 40 dakika içinde böreğiniz pişecektir.

Afiyet olsun.

Bulgur sağlıklı mı? | Bulgur yiyerek kilo verilir mi?
Bulgur sağlıklı mı? | Bulgur yiyerek kilo verilir mi?

Kadın - Aile

Bulgur sağlıklı mı? | Bulgur yiyerek kilo verilir mi?

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