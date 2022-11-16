Bulgarlar Edirne'den toplayıp toplayıp gidiyor! Türk halkı fena halde mağdur olmaya başladı

Türkiye tarafına geçip ayçiçek yağı ve şeker almaları büyük gündem oluşturan Bulgar turistler bu sefer de ucuz ilaç alabilmek için Türkiye'deki eczanelere akın ettiler. Ancak birçok vatandaşın eczanelerde bazı ilaçları bulamaması nedeniyle Bulgar turistlerin bu hareketine isyan etmeye başladı.

Edirne'den sonra zaman zaman rotasını Tekirdağ'a çeviren Bulgar turistler, havaların soğumasıyla ucuz ilaca akın etti. Bulgar turistler, ülkelerinde pahalı buldukları ilaçları Tekirdağ'dan almak için eczaneler önünde yoğunluk oluşturdu.

Buradaki eczanelerde ilaç alışverişini tamamlayan Bulgar turistler, ilacın yanı sıra gıda, tekstil, gibi birçok çeşit ürünlere de talep gösteriyor.