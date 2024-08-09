Bulgaristan'ın yeni geçici Başbakanı Goritsa Grınçarova-Kojareva olacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Sayıştay Başkan Yardımcısı Goritsa Grınçarova-Kojareva'yı geçici hükümeti oluşturmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığındaki törende Radev, geçici hükümetin ana görevinin, erken genel seçimleri hazırlamak olduğunu belirterek, "Erken genel seçim için en uygun tarih 20 Ekim." dedi. Seçim tarihinin bu şekilde kesinleşmesi için Grınçarova-Kojareva'nın, en geç 19 Ağustos'a kadar kuracağı geçici kabinenin listesi ile hazır olması gerektiğini söyleyen Radev, şunları kaydetti:

"Siz, Başbakan adayı olarak yeni kabineyi tamamen kendi iradenizle oluşturacaksınız. Geçici bir başbakan, parlamentodaki siyasi güçlerden eşit mesafede uzak ve belirgin bir siyasi şahıs olmamalı. Bu önemli görevi kabul ettiğiniz için size müteşekkirim."

Aldığı göreve "net bir sorumlulukla yaklaştığını" vurgulayan Grınçarova-Kojareva, "Devletin normal çalışmalarını sürdürecek ve adil erken seçimlerin organizasyonunu yapacak bir hükümet kuracağım." dedi.

Siyasi krizin devam ettiği Bulgaristan'da daha önce parlamentoda temsili olan üç siyasi parti kabine kuramamıştı.

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Ülkenin geçici Başbakanı Dimitar Glavçev, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Siyasi sahadaki gerginliği azaltmak amacıyla ikinci bir dönem için başbakan olmayacağım." ifadesini kullandı.

AA