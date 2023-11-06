  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bulgaristan'ın casusluk iddiası gündeme damga vurdu: Bulgaristan, casusluk yapan Rus gazeteci sınır dışı
Dünya

Bulgaristan'ın casusluk iddiası gündeme damga vurdu: Bulgaristan, casusluk yapan Rus gazeteci sınır dışı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 22:44:00 - 2023-11-06 22:48:35
Bulgaristan'ın casusluk iddiası gündeme damga vurdu: Bulgaristan, casusluk yapan Rus gazeteci sınır dışı

Bulgaristan gündeme oturan iddia ile dikkat çeken bir haber daha yayınlandı! İddia gündemebomba gibi düştü! İddiasıyla Rus ismi sınır dışı edildi...

Bulgaristan'da Rusya lehine istihbarat topladığı tespit edilen Rossiyskaya Gazeta'nın Sofya muhabiri Aleksander Gatzak sınır dışı edildi.

Bulgaristan Devlet Milli Güvenlik Ajansının (DANS) kararıyla, Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta'nın Sofya muhabiri Aleksander Gatzak, casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine sınır dışı edildi. Gatzak'ın ayrıca Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişi de yasaklandı.

CASUS GAZETECİ RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNE SIĞINDI

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), Gatzak'ın, Bulgaristan'ın milli güvenliğini tehdit edebilecek nitelikte Rusya lehine casusluk yaptığının tespit edilmesi üzerine gazeteciye Dışişleri Bakanlığından verilen akreditasyonun eylül ayında iptal edildiğini bildirdi.

BNR, Gatzak'ın daha sonra DANS'a çağrıldığını ancak kendisinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine sığındığını kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

RUSYA ALINAN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ajanlık faaliyeti yürütürken açığa çıkan Gatzak'a sahip çıktı. Sınır dışı edilme kararına tepki gösteren Sözcü, Rusya'nın, karşılık olarak önlemler alacağını belirtti.

qha'nın aktardığı haberde: Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'nın ana karasına yönelik başlattığı topyekun işgal girişimi ve saldırılarının ardından Moskova ile Sofya arasındaki ilişkiler gerginlik döneme girmişti.

Bulgaristan, savaşın başından bu yana "ülkenin milli güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle 84 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etmişti.

Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgazda flaş hamleler yapılıyorken paylaştı! Enerji Çalışanları Haftası
Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgazda flaş hamleler yapılıyorken paylaştı! Enerji Çalışanları Haftası

Gündem

Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgazda flaş hamleler yapılıyorken paylaştı! Enerji Çalışanları Haftası

Dilan Polat'tan haber var: bir kaç hafadır çok konuşulan davada takdim etti! Savcılık talebi kabul etti!
Dilan Polat'tan haber var: bir kaç hafadır çok konuşulan davada takdim etti! Savcılık talebi kabul etti!

Gündem

Dilan Polat'tan haber var: bir kaç hafadır çok konuşulan davada takdim etti! Savcılık talebi kabul etti!

Türkiye'den 35 ülkeye çikolata satışı: Kosova'da kurulan Türk devinden kamuoyuna açıklama
Türkiye'den 35 ülkeye çikolata satışı: Kosova'da kurulan Türk devinden kamuoyuna açıklama

Ekonomi

Türkiye'den 35 ülkeye çikolata satışı: Kosova'da kurulan Türk devinden kamuoyuna açıklama

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı
Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı

Ekonomi

Türkiye'nin milli ve özgün SİHA ve mühimmatı ön planda, sipariş yağıyor! Savunma Sanayii İhracatı

KKTC meclisi kararı aldı: İsrail'e ortak kınama! Yavru Vatan kararını dünyaya ilan etti! 'Biz hazırız' dediler
KKTC meclisi kararı aldı: İsrail'e ortak kınama! Yavru Vatan kararını dünyaya ilan etti! 'Biz hazırız' dediler

Dünya

KKTC meclisi kararı aldı: İsrail'e ortak kınama! Yavru Vatan kararını dünyaya ilan etti! 'Biz hazırız' dediler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23