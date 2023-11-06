Bulgaristan'ın casusluk iddiası gündeme damga vurdu: Bulgaristan, casusluk yapan Rus gazeteci sınır dışı
Bulgaristan gündeme oturan iddia ile dikkat çeken bir haber daha yayınlandı! İddia gündemebomba gibi düştü! İddiasıyla Rus ismi sınır dışı edildi...
Bulgaristan'da Rusya lehine istihbarat topladığı tespit edilen Rossiyskaya Gazeta'nın Sofya muhabiri Aleksander Gatzak sınır dışı edildi.
Bulgaristan Devlet Milli Güvenlik Ajansının (DANS) kararıyla, Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta'nın Sofya muhabiri Aleksander Gatzak, casusluk faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilmesi üzerine sınır dışı edildi. Gatzak'ın ayrıca Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişi de yasaklandı.
CASUS GAZETECİ RUS BÜYÜKELÇİLİĞİNE SIĞINDI
Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), Gatzak'ın, Bulgaristan'ın milli güvenliğini tehdit edebilecek nitelikte Rusya lehine casusluk yaptığının tespit edilmesi üzerine gazeteciye Dışişleri Bakanlığından verilen akreditasyonun eylül ayında iptal edildiğini bildirdi.
BNR, Gatzak'ın daha sonra DANS'a çağrıldığını ancak kendisinin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine sığındığını kaydetti.
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RUSYA ALINAN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ajanlık faaliyeti yürütürken açığa çıkan Gatzak'a sahip çıktı. Sınır dışı edilme kararına tepki gösteren Sözcü, Rusya'nın, karşılık olarak önlemler alacağını belirtti.
qha'nın aktardığı haberde: Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'nın ana karasına yönelik başlattığı topyekun işgal girişimi ve saldırılarının ardından Moskova ile Sofya arasındaki ilişkiler gerginlik döneme girmişti.
Bulgaristan, savaşın başından bu yana "ülkenin milli güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle 84 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etmişti.
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