Bulgaristan'dan Türkiye'ye flaş destek
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz konusunda Ankara'ya destek sözü verdi.
Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonları devam ederken Bulgaristan’dan flaş bir açıklama geldi.
Akdeniz ve Ege’de Atina yönetiminin tepki çeken hamleleri sürüyor. Geçtiğimiz saatlerde Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, ABD bombardıman uçaklarının Ege’de olduğunu duyurarak Türkiye’ye gözdağı vermeye çalıştı.
Bölgede bu gelişmeler devam ederken Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Doğu Akdeniz’deki gerilim konusunda Türkiye’ye destek sözü verdi.
Bulgar gazeteci Velizar Ençev, Erdoğan-Borisov arasında yapılan görüşmeyle ilgili, ‘Türkiye ile Yunanistan arasında kriz devam ederken Bulgar başbakan Yunanistan ile değil, Türkiye ile görüştü’ dedi.
Ençev, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dayanışmanın Yunanistan’ın yanında yer alan AB ve ABD’nin tutumuna ters düştüğünü belirtti.