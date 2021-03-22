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Dünya Bulgaristan'dan Putin'i kızdıracak karar
Dünya

Bulgaristan'dan Putin'i kızdıracak karar

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 18:04:00 - 2021-03-22 18:05:41
Bulgaristan'dan Putin'i kızdıracak karar

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, adları ve görevleri belirtilmeyen iki diplomatın Bulgaristan'ı terk etmesi için 72 saat süre verildiği bildirildi. Açıklamada, karar notasının Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine teslim edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığından Dışişleri Bakanlığına ulaştırılan raporda, sınır dışı edilmesi kararlaştırılan diplomatların, ülkede Viyana Sözleşmesi ve uluslararası diplomatik ilişkilere aykırı faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık 19 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, savunma bakanlığı, askeri istihbarat komutanlığı ve parlamentonun gizli belge arşivinde görev yapan 6 kişilik bir şebekenin Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı gizli bilgiler aktardığını açıklamıştı.

İki diplomatın da dahil edilmesiyle Bulgaristan'ın son 2,5 yılda ülkede casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

Bu arada Bulgar basını, sınır dışı edilen diplomatların Birinci Katip Aleksandar Ribkin ve İkinci Katip Aleksandar Zinkin olduklarını iddia etti.

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