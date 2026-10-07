Bulgaristan'dan gelen tırda 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, şüpheli gözaltında
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Bulgaristan'dan giriş yapan tırda Büyükçekmece'de 72 parça halinde 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, Büyükçekmece'de seyir halindeyken düzenlenen polis baskınında 72 parça halinde toplam daralı ağırlığı 84 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Ekim'de Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen tırda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.
Başsavcılığın arama talimatı doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tıra operasyon düzenledi. Soruşturma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.