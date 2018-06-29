Bulgaristan'dan flaş Euro Bölgesi kararı
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Euro Bölgesi'ne katılım için çok büyük ihtimalle başvuruda bulunacaklarını açıkladı.29 Haziran 2018 Cuma 10:38
Brüksel'deki AB liderler zirvesi sırasında gazetecilere açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Euro Bölgesi'ne katılım için 2 yıllık bekleme odası anlamına gelen ERM-2'ye katılma arzusunu bugün Eurogroup liderlerine sunacağını belirtti.
Borissov, Maliye Bakanı'nın başvurunun detaylarını Eurogroup'taki meslektaşları ile 2 hafta sonra, 14 Temmuz'da müzakere edeceğini vurguladı.
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