Bulgaristan'da 1 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda galip gelen Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova mazbatasını aldı.

Başkent Sofya'da Parlamento binasında düzenlenen mazbata teslim töreninde, Yotova ve yardımcısı Kiril Valchev, mazbatalarını Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Georgi Horozov’dan teslim aldı.

Yotova, burada yaptığı konuşmada yaklaşık 30 yıllık siyasi kariyerinde farklı seçim süreçlerinde yer aldığını belirterek, "Seçmenler sandıkta kendilerine verilen sözleri yerine getirenleri ödüllendirir, yerine getirmeyenleri ise cezalandırır. Aldığımız oyların ve halkın bize duyduğu güvenin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Seçimlere katılan herkes için en büyük karar mercii Bulgaristan halkıdır." dedi.

Seçim kampanyasının kolay geçmediğini ifade eden Yotova, kampanya mesajlarının vatandaşların sorunları, endişeleri ve gelecek beklentileri doğrultusunda şekillendiğini kaydetti.

Yotova, Bulgaristan'ın Avrupa ve uluslararası arenada güçlü, saygın ve özgüvenli bir ülke olması gerektiğini vurgulayarak, kurumlar ile vatandaşlar arasında daha fazla diyalog kurulmasının önemine değindi.

Bulgaristan'ın karşı karşıya olduğu sorunların vatandaşlarla birlikte çözülmesi gerektiğinin altını çizen Yotova, "Çok fazla zaman kaybettik. Oysa bu zamanı ve enerjiyi başka bir alana, ülkemizin kalkınmasına yönlendirebilirdik." ifadelerini kullandı.