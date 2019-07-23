0553 313 94 23

Bulgaristan'da siber saldırı krizi büyüyor! Onlar da hedef alınmış

Bulgaristan Milli Gelirler Ajansı'nın (NAP) veri havuzundan ülkedeki 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili siber saldırı skandalı büyüyor. Başbakan Boyko Borisov, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Emil Radev gibi ülkenin önde gelen isimlerinin de hedef alındığı ortaya çıktı .

23 Temmuz 2019 Salı 21:21
Bulgaristan'da siber saldırı krizi büyüyor! Onlar da hedef alınmış

Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı İvan Geşev, Bulgaristan Milli Gelirler Ajansı'nın (NAP) veri havuzundan 7.6 milyon nüfuslu ülkedeki 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili Bulgar Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da meydana gelen saldırının arkasındaki isim olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov'a ait bilgisayarın şifrelerinin kırıldığını ve bu kişinin olaydan sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Geşev, Boykov'un çalıştığı "TAD Group" adlı sanal güvenlik şirketinin şantajla para elde etmek için tasnifli bilgi topladığını belirtti.

Boykov'un bilgisayarında NAP'tan çalınan verilerin yanı sıra başka bulgulara da rastlandığını aktaran Geşev, "Siber korsanlar, Başbakan Boyko Borisov ve Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ile ilgili bilgi taraması yapmış" dedi.

Geşev ayrıca zanlının bilgisayarında, ülkenin en zengin iş adamlarından ve üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu HÖH partisi milletvekili Delyan Peevski ve Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Emil Radev ile ilgili bilgi taraması yapıldığı ve haklarında dosyalar oluşturulduğunu ifade etti.

Zanlının, siber korsanlık yapan şirkette "maşa" olarak çalıştığını dile getiren Geşev, "Korkutucu bilgilere ulaştık. Hala işin başındayız. Bu çocuk, (Kristiyan Boykov) karanlık bir yerde tutulup kendi vicdanıyla baş başa kalmalı. Yaptıklarını gözden geçirip, adalet sistemiyle iş birliği yapıp yapmayacağına karar vermeli." diye konuştu.

Gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılan Kristiyan Boykov ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek savcılığın el koyduğu bilgisayarlarının şifrelerini vermeyeceğini belirtti.

Olay nasıl başlamıştı?

NAP, 15 Temmuz'da, siber korsanların yurt dışından gerçekleştikleri saldırılarda, yaklaşık 5 milyon kişiye ait verilerin ele geçirildiğini açıklamıştı.

NAP Sözcüsü Rosen Bıçvarov, kimlik numarası, sağlık sigortası, vergi ödemeleri gibi kurumun veri havuzunda yer alan bilgilerin yüzde 3'ünün ele geçirildiğini kabul etmişti.

Bıçvarov, korsanların NAP'ın, yurt dışından yapılan ödemelerinde KDV iade sistemi üzerinden kurumun bilgi havuzuna ulaştığını, saldırı sebebiyle NAP'ın e-devlet üzerinden verdiği hizmetlerine ara vererek 2012'den bu yana güvenlik duvarları yenilenmeyen bazı sistemlerin gözden geçirildiğini aktarmıştı.

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, korsanların ulaştığı verilerin kötü amaçlı kullanımının mümkün olmadığını savunarak, "Veri sızıntısı vatandaşlara zarar veremez. Bütünlük sahibi olmayan kimlik bilgilerinin dışarıya sızması ülkenin mali güvenliğini tehdit etmez" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Mladen Marinov ise soruşturma başlatıldığını, siber saldırıyla ilgili gözaltına alınan 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov'un daha sonra serbest bırakıldığını belirtmişti.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Koneliya Ninova, hükümeti olayı küçümsemekle suçlayarak Cumhurbaşkanı Ruman Radev'in Milli Güvenlik Kurulunu toplaması gerektiğini söylemişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 21:21
  1. siber korsanlar
  2. NAP
  3. Kristiyan Boykov
  4. Bulgaristan Milli Gelirler Ajansı
  5. Bulgar Ulusal Televizyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak yapıya geçit yok
    1. Kaçak yapıya geçit yok
    2. Sivas’ta uyuşturucu ile mücadele: 4..
    3. Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki..
    4. MTV 2. taksit ödemesi ne zaman?
    5. Futbol: Hazırlık maçı
    6. Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı:..
    7. Kurtdere Güreşlerine kırmızı dipli..
    8. Afganistan’dan Trump’ın açıklamalarına..
    9. Biga Belediyesinde BİÇAY toplantısı
    10. ABD duyurdu! Hakan Atilla ile ilgili..
    11. Bulgaristan'da siber saldırı krizi..
    12. Libya açıklarında İtalyan balıkçı..
    13. Tarihçi yazar Şükrü Altın’dan üç enfes..
    14. Mısır'da 563 mahkuma af
    15. Rus boksör ringde aldığı darbeler..
    16. Galatasaray, Bordeaux ile hazırlık..
    17. Eski Halk Bankası Genel Müdür..
    18. GMİS, maden ve MTA işçilerini..
    19. Bursa’da otomobil ile motosiklet..
    20. Cumhurbaşkanlığının anketine yoğun..
    21. Muğla'da 1535 şişe sahte içki ele..
    22. La Casa De Papel 4. sezon ne zaman..
    23. Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi iş..
    24. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    25. Mobilya imalathanesinde iş kazası: 1..
    26. Galatasaray'ın Avusturya kampı
    27. Safkan Arap taylarından 4 milyon 848..
    28. Bakan Dönmez ve Rosatom Genel Müdürü..
    29. CHP'de o isim görevden alındı! Yerine..
    30. Manisa'da orman yangını
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    ABD ile yaşanan gerilime ilişkin çarpıcı açıklama: Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi