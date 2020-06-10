  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bulgaristan’da "olağanüstü salgın durumu" ay sonuna kadar uzatıldı

Bulgaristan’da korona virüs salgını ile mücadelede normalleşmeye doğru gidildiği dönemde vaka sayılarında artış gözlenmesi nedeniyle "olağanüstü salgın durumu" Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 13:49:39 -
Bulgaristan’da "olağanüstü salgın durumu" ay sonuna kadar uzatıldı

Bulgaristan’da korona virüs salgını ile mücadelede normalleşmeye doğru gidildiği dönemde vaka sayılarında artış gözlenmesi nedeniyle "olağanüstü salgın durumu" Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı.


Bulgaristan’da normalle sürecine yönelik adımlar kapsamında "olağanüstü salgın durumu" Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, halihazırdaki tedbirlerin kapsamının genişletilmeyeceğini belirterek, bu kararı ayrı ayrı yerlerde görülen vakaların yayılmaması için aldıklarını söyledi. Başbakan Boriov, "Yeni bir şey yok. Hatta 15 Haziran’dan itibaren tedbirleri gevşetmeye devam edeceğiz. 15 Haziran’da sinemalar, tiyatrolar açılıyor. Kültürel etkinlikler, salon kapasitelerinin yüzde 50 doluluk oranı ile gösterilerini gerçekleştirilecek" dedi. Borisov, hayatın normale döndüğünü, kriz öncesindeki yaşantıya geri dönmek için rehavete kapılmamak gerektiğini vurguladı.


Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev ise olağanüstü salgın halinin uzatılması ile yeni bir tedbirin gelmediğini, sadece halihazırda uygulamada önlemleri koruduklarını ifade etti.


Bulgaristan’da korona virüs nedeniyle şu ana kadar 167 kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısı ise 2 bin 889’a yükseldi. Vakaların bin 623’ünün iyileştiği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı