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Spor

Bulgaristan'da Ludogorets, üst üste 9'uncu kez şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:08:40 -
Bulgaristan'da Ludogorets, üst üste 9'uncu kez şampiyon oldu

ANKARA (AA) - Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde Ludogorets, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.

Ligin namağlup lideri Ludogorets, şampiyonluk grubu mücadelesinde konuk ettiği Beroe Stara Zagora'yı 2-1 mağlup etti.

En yakın rakibi CSKA Sofya ile arasındaki puan farkını 14'e çıkaran Ludogorets, bitime 4 hafta kala zaferini ilan etti.

Ludogorets böylece, 1. Lig'e yükseldiği 2011-2012 sezonundan itibaren üst üste 9'uncu kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

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