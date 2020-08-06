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Aktüel

Bulgaristan’da hükümet istifa etmeyecek

Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi partisi lideri Valeri Simeonov: - "Boyko Borisov, başbakan olarak çalışma süresini tamamlayacak. Önümüzde başka bir alternatif yok. Hükümet sokak baskısına boyun eğmez"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 15:04:58 -
Bulgaristan’da hükümet istifa etmeyecek

SOFYA (AA) - Hükümetin istifa etmesi için sokak protestolarının 29 gündür devam ettiği Bulgaristan’da koalisyon hükümeti, istifa etmeme kararı aldı.

Koalisyon hükümetini oluşturan iki partinin lideri, başkent Sofya’da bir araya geldi.

Toplantıda, hükümetin istifa etmemesi ve parlamento seçimlerinin 2021 ilkbaharında yapılması kararı alındı.

Koalisyon ortağı Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi (NFSB) partisi lideri Valeri Simeonov, yaptığı açıklamada, "Hükümet görev başında kalıyor ve görevini gelecek ilkbaharda düzenlenecek olağan parlamento seçimlerine dek sürdürecek. Boyko Borisov başbakan olarak çalışma süresini tamamlayacak. Önümüzde başka bir alternatif yok. Hükümet sokak baskısına boyun eğmez." diye konuştu.

Göstericiler, ülke genelinde Başbakan Boyko Borisov hükümeti ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in istifası talebiyle 29 gündür protestolarını sürdürüyor.

Başbakan Borisov, dün yaptığı açıklamada, görevinden çekilebileceğini, Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev da hükümetin eylülde istifa edebileceğini söylemişti.

Ülkede, Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ile Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi (NFSB) partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti bulunuyor.

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