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Dünya Bulgaristan'da gösteri uçağı yere çakıldı! İşte korkunç görüntüler...
Dünya

Bulgaristan'da gösteri uçağı yere çakıldı! İşte korkunç görüntüler...

Yeniakit Publisher
2024-09-15 15:16:33 - 2024-09-15 15:16:33

Bulgaristan'da havacılık gösterileri öncesinde antrenman uçuşu yapan L-39 Albatros düştü, iki pilot hayatını kaybetti.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri’ne ait L-39ZA Albatros tipi uçağın düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Graf Ignatievo Hava Üssü’nde yapılacak uçuş gösterisinin provası için havalanan uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.

Kazada uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, uçuş gösterilerinin de iptal edildiği bilgisi verildi.

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