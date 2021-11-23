  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bulgaristan'da feci kaza! Onlarca ölü var
Gündem

Bulgaristan'da feci kaza! Onlarca ölü var

Bulgaristan'da meydana gelen trafik kazasında 46 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 07:07:00 - 2021-11-23 07:30:22
Bulgaristan'da feci kaza! Onlarca ölü var

Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı. “Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar veya bozduracaklar dikkat! İslam Memiş gümüşü tavsiye etti
Ekonomi

Altını olanlar veya bozduracaklar dikkat! İslam Memiş gümüşü tavsiye etti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Analist İslam Memiş, "Altın sahibi olmak artık kolay olmayacak’’ diyerek gümüşü tavsiye etti.
Binali Yıldırım'ın kardeşi isyan etti: Seçildim ve tek kuruş maaş almadım!
Gündem

Binali Yıldırım'ın kardeşi isyan etti: Seçildim ve tek kuruş maaş almadım!

Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım "Gelelim bir diğer içimdeki biriktirdiklerime. Ben 11 sene Türk Kızılayı'nda (5 sene Çekmeköy ilç..
EPDK Başkanı çok yakında diyerek bombayı patlattı: Türkiye'ye ciddi bir yatırım geliyor
Ekonomi

EPDK Başkanı çok yakında diyerek bombayı patlattı: Türkiye'ye ciddi bir yatırım geliyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, çok yakında Türkiye'ye batarya alanında bir yatırımın yapılacağını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay