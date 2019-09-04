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Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerilim

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:23
Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki gerilim

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da meclisin yeni yasama döneminin ilk oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Boyko Borisov'u hedef alarak, "Etkin yönetimin, şeffaflık, hesap verme ve sorumluluk taşıma gibi temel ilkeleri yok oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Radev, dar yönetim çevresinin kendi çıkarları doğrultusunda tüm iktidarı gasp ettiğini öne sürerek, "Denetimsiz yönetim, mevcut statükoyu kemikleştiriyor. Böyle bir iktidar formülü uygulandığında gelişim, güvenlik ve refah olmaz. Hayatımıza yoksulluk, rüşvet ve cehalet hakim olur." ifadesini kullandı.

Radev, Başbakan Boyko Borisov'u eleştirerek, Başbakanın ayda en az bir kez parlamentoya gelerek hükümetin çalışmaları konusunda hesap vermesi gerektiğini söyledi. Radev, parlamentoya da bu konuda gerekli düzenlemeri yapma çağrısında bulundu.

Ülkenin karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlarından birinin beyin göçü olduğunu belirten Radev, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın nüfusu hızla artıyor. Bu insanların memleketle ilişkisi kopmamalı, onların büyük bir bölümü iyi eğitimli ve prestijli mesleklere sahip. Onlar, daha gelişmiş demokrasinin hakim olduğu ülkelerden vatanına dönüp siyasete katılırsa, ülkemize yararları daha büyük olur. Değişim yapmak üzere kalan zaman acımasızca azalırken, gençler ve çalışabilenler yurt dışına kaçıyor. Sadece yaşlıların kaldığı, terkedilmiş köyler tek tek hayata gözlerini umuyor."

- "Çuval dolusu saçmalık"

Başbakan Boyko Borisov ise hükümetinin, yaz döneminden önce çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Ağustosun tamamını tatil olarak geçirenler, şimdi çıkıp bir çuval dolusu saçmalığı ortaya döküyor. Halkın dikkatini çekip fark edilmek isteyen politikacılar durup dururken saçmalıyor." ifadesini kullandı.

Ana muhalefetteki Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) adayı olarak iki yıl önce halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı Radev sık sık Avrupa Birliği yanlısı Borisov'u ve hükümetini eleştiriyor.

Radev'in arkası kesilmeyen eleştirilerine tepki gösteren Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva, geçen hafta Cumhurbaşkanını, BSP lideri Kornelya Ninova'nın "sahnede arka plandaki vokalisti" şeklinde nitelemişti.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:23
  1. Başbakan Boyko Borisov
  2. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev

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