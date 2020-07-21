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Aktüel

Bulgaristan'da 2 sığınmacının polis tarafından değerli eşyalarının alındığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:46:27 -
Bulgaristan'da 2 sığınmacının polis tarafından değerli eşyalarının alındığı iddiası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yakalanan 2 sığınmacı, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesinin Yeşilce köyünde yaptıkları kontrollerde, Fas uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, sınır tellerini geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, değerli eşyaları ve paralarının alındıktan sonra Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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